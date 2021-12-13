Проект реализуется совместно с египетской авиакомпанией Air Cairo и российским туроператором Coral Travel. Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, подобное предложение появляется на рынке впервые.

«Рейсы будут выполняться авиакомпанией Air Cairo из Москвы в Шарм-аль-Шейх начиная с 29 декабря до конца января. Продолжительность отдыха – от 6 до 12 ночей. Перелеты на них будут доступны только туристам, купившим размещение в пятизвездочных отелях Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh», — рассказала она.

По словам Макарковой, помимо обычного турпакета, включающего перелет, размещение в отеле, трансфер и страховку, пассажиры Rixos Flights получат дополнительные бонусы, среди которых – бесплатный провоз 20 кг багажа, услуга fast track в аэропорту Шарм-аль-Шейха, прямой трансфер в отель, ранний заезд и поздний выезд, бесплатная экскурсия и другие услуги. Еще более широкий набор бонусов получат туристы, забронировавшие номера премиальных категорий.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что ко-брендинговая программа гостиничной сети, туроператора и авиакомпании может быть востребована, так как рост спроса на дорогие туры стал заметным трендом и в 2020, и в 2021 годах.

«В этом сегменте кооперация отелей, авиаперевозчиков и туроператоров логична. Очевидно, что выгода туроператора здесь – захватить первенство в премиальном сегменте (каким для Египта является сеть Rixos). Для гостиничной сети это способ получить стабильную и хорошую загрузку в январе и клиентов с высоким средним чеком. А авиакомпания Air Cairo получит дополнительный пассажиропоток», — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.