Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела маркетинга и рекламы туроператора «Пакс» Любовь Чучмаева, спрос на вакцинные туры за рубеж постоянно растет.

«В основном этот формат пользовался спросом у туристов, которые беспрепятственно планируют путешествовать по миру, а не только в страны где признан «Спутник V». Возможность привитым за рубежом россиянам получить российский COVID-сертификат после прибытия в Россию и сдачи теста на антитела «легализует» в РФ всех привитых не «Спутником» граждан», — сказала она.

По словам Чучмаевой, спрос на вакцинные туры вырастет, однако прогнозировать его в цифрах пока сложно. «Люди, которые могут себе позволить вакцинацию за рубежом, ориентируются на путешествия несколько раз в год», — пояснила она, добавив, что речь идет о достаточно обеспеченных туристах.

Роста спроса на вакцинные туры на новых условиях ожидают и в туркомпании PAC Group. «Туристы, которые выбирают вакцинацию за рубежом, в большинстве случаев уже привиты «Спутником V». Это нововведение, возможно, увеличит число желающих отправиться в вакцинные туры за границу», — отметили в пресс-службе туроператора.

Как сообщила Чучмаева, в настоящее время наиболее популярны вакцинные туры в Хорватию, с 8 декабря в центре вакцинации в Загребе работает специально выделенный пункт для иностранных туристов. Кроме того, популярностью пользуются туры в Сербию, Словакию, Грецию и, с недавних пор, в Армению.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в понедельник, что граждане России, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или «Спутник V», смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела по прибытии в РФ. При этом Голикова подчеркнула, что Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если эти переговоры увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими.

Туроператоры начали предлагать туры с возможностью сделать прививки признанными ВОЗ вакцинами с середины сентября. В ноябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что спрос на вакцинные туры за рубеж за 1,5 месяца вырос почти в два раза и к концу года, по прогнозам, достигнет десятков тысяч туристов.