"Я думаю, что в декабре мы его (процесс подготовки к выдаче сертификатов по антителам — ИФ) уже полностью с технической готовностью портала Госуслуг завершим", — сказала Голикова журналистам в понедельник.

Это же касается и тех россиян, которые привились "Спутником V" за рубежом, а также иностранными вакцинами, так как процедура получения сертификата для них та же, что и для тех, кто переболел "неофициально".

Ранее Голикова сообщила, что возможность получения сертификата для помещения общественных мест появится у тех, кто переболел без постановки на учёт о перенесенном коронавирусе. Им предлагается сдать тест на антитела. В случае, если у них был положительный ПЦР-тест, полученный после 1 января 2021 года, при наличии антител сертификат им будет выдан на год, если ПЦР-теста не было, то при наличии антител им полагается сертификат на полгода.

При этом, отметила вице-премьер, не важно, каков уровень антител, будет исследоваться только их наличие.