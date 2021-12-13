«Египетское правительство после массового отравления в одном из отелей Хургады приняло серьезные меры, они создали специальную комиссию, которая следит за питанием в отелях. Раз в неделю в любой момент комиссия от Минтуризма и Минздрава Египта может приехать с проверкой питания в гостиницы, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — сказал он.

Йилдирим добавил, что доля российских туристов в гостиницах сети после возобновления авиасообщения и запуска чартеров составляет 30-35%. Также среди постояльцев много граждан Молдавии, Румынии, Украины, путешественников из европейских стран.

В начале ноября более 40 российских туристов отравились в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. Часть из них были госпитализированы в состоянии различной тяжести. В свою очередь, гостиница перестала заселять путешественников и остановила бронирования. После инцидента Минтуризма Египта начало проверять отели Хургады и Шарм-эш-Шейха на соблюдение санитарных правил – в результате инспекций приостановлена работа 18 гостиниц, еще около 30 объектам понизили звездность.