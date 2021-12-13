Согласно сообщению пресс-службы губернатора региона, после введения в регионе необходимости предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении общественных мест к властям стали обращаться представители бизнес-сообщества, которые несут убытки из-за невозможности обслужить клиентов без QR-кодов.

"К нам поступают обращения от представителей бизнеса, чей деловой оборот в эти дни снизился из-за невозможности обслуживать клиентов без QR-кодов. Хотя это явление временное, считаю необходимым поддержать добросовестных предпринимателей и задействовать для них механизм льгот при расчете налога на офисную недвижимость за 2021 год", — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Он поручил профильным министерствам проработать этот вопрос совместно с налоговыми органами.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что на фоне обязательного требования QR-кода при посещении общественных организаций вырос темп вакцинации, что является дополнительным плюсом в формировании коллективного иммунитета.

Как сообщалось, с 8 декабря в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря будут действовать и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 118,7 тыс. случаев коронавируса, 90,1 тыс. человек выздоровели, умерли более 5,6 тыс. пациентов.