«Мы начали строительство в Шарм-эль-Шейхе тематического парка наподобие The Land of Legends в турецком Белеке. Возможно, парк будет открыт под тем же брендом, но этот вопрос еще не решен. На территории парка будет большой отель на три тысячи номеров, казино, аквапарк, магазины. Впервые у тематического парка будет выход к морю, потому что обычно они строятся где-то в городской среде. Эти два объекта, а также семейный отель с аквапарком откроются в мае-июне 2023 года», — рассказал он.

Как пояснил Йилдирим, тематический парк в Шарм-эль-Шейхе позволит привлечь на курорт не менее 3 млн иностранных туристов.

«Вторая очередь строительства в Шарм-эль-Шейхе – это два отеля сети Rixos к 2024 году. Одна гостиница будет рассчитана только на взрослых, второй объект – это бизнес-отель. Помимо этого, в Хургаде планируется строительство двух новых отелей сети с аквапарком. В целом Rixos рассчитывает увеличить номерной фонд на египетских курортах на 6 тыс. комнат», — пояснил отельер.