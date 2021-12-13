По сравнению с таким же периодом "доковидного" 2019 года показатель вырос в 1,8 раза. Положительная динамика наблюдается и по показателям за месяц, отмечается в сообщении. Так, в последний месяц осени аэропорт обслужил 75,6 тыс. человек, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ наиболее популярных направлений входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

Компания отмечает, что в зимнем сезоне-2022 Анапу и Санкт-Петербург связывают рейсы сразу двух авиакомпаний: "Россия" и Smartavia. Также впервые этой зимой авиакомпания Utair продолжила выполнение рейсов Анапа-Сочи. Из Новосибирска на курорт рейсы выполняет авиакомпания S7 Airlines.

Аэропорт также подтвердил ранее озвученные планы обслужить по итогам 2021 года рекордные 3 млн пассажиров.

ГК "Аэродинамика" (прежнее название "Базэл Аэро") объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. В 2020 году аэропорт Анапы обслужил 1,8 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. Количество самолетовылетов выросло на 3% и превысило 7,4 тыс.