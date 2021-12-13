"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", — написал Володин в понедельник в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что при обсуждении исходили из того, что "президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы".

Таким образом, на рассмотрении Госдумы остается один правительственный законопроект о системе QR-кодов, который предусматривает такой подход для граждан при посещении общественных мест. Инициатива в понедельник обсуждалась в Госдуме с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.