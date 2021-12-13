"Ситуация серьезная. Распространение вируса слишком велико, и мы должны принять меры, чтобы ограничить его", — сказал он.

Норвегия отменила действовавшие ранее ограничения в сентябре, когда число заражений на национальном уровне значительно снизилось. Однако в связи с распространением в мире нового штамма "омикрон" правительство приняло решение о новых мерах, и ввело их в начале декабря, а теперь речь идет об их дальнейшем ужесточении, поскольку обстановка в стране складывается не лучшим образом. Норвежский институт общественного здравоохранения провел оценку рисков нынешней эпидемиологической обстановки и пришел к выводам, что "правительству нужно действовать очень быстро".

По оценкам института, если в Норвегии не принять эффективные меры сдерживания распространения инфекции, то в начале января власти страны с населением 5,4 млн человек рискуют получить от 90 тыс. до 300 тыс. зараженных ежедневно.

К настоящему моменту с начала пандемии в Норвегии зарегистрировали свыше 317 тыс. заразившихся COVID-19, скончались 1,1 тыс. человек. При этом в настоящее время болеют свыше 227 тыс.