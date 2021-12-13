Как сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта, регулярные рейсы будут выполняться с 7 февраля два раза в неделю — по понедельникам и пятницам — на самолетах A321neo, рассчитанных на 239 мест.

Отмечается, что Краснодар станет 34-м направлением в маршрутной сети авиакомпании с момента начала ее деятельности в январе 2021 года и вторым российским направлением после Москвы.

"Новый маршрут будет популярен не только у жителей Краснодарского края, но и у жителей близлежащих городов благодаря удобному расположению аэропорта Краснодара. Поскольку авиакомпания постоянно развивает свою маршрутную сеть из Абу-Даби, пассажиры могут летать рейсами Wizz Air через Абу-Даби в другие страны, например, в Бахрейн, Оман и другие", — сообщил гендиректор ГК "Аэродинамика" Алексей Старостин, процитированный в сообщении.

Управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кеес ван Схайк (Kees van Schaick) со своей стороны отметил, что авиакомпания в ближайшее время продолжит расширять маршрутную сеть.

Как сообщалось, авиакомпания с 15 декабря запускает регулярные полеты в Москву (аэропорт "Внуково") из Абу-Даби. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю.

"Международный аэропорт Краснодар" совместно с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). В 2020 году аэропорт Краснодара сократил пассажиропоток на 34%, до 3,084 млн человек. По итогам 2021 года аэропорт рассчитывает обслужить рекордные 5 млн пассажиров.

Wizz Air Abu Dhabi — низкобюджетный перевозчик, базируется в аэропорту Абу-Даби. Является совместным предприятием ADQ (одной из крупнейших холдинговых компаний ОАЭ) и венгерской бюджетной авиакомпанией Wizz Air.