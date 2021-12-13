Это следует из предложений ведомства, направленных в правительство, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» источник в туротрасли, знакомый с текстом документа.

«Учитывая практику возмещения реального ущерба, действующая система финансовых гарантий покрывает не более 5% причиненного туристам ущерба. По расчетным экспертным данным 2021 года, при 10 млн туристах, воспользовавшихся услугами туроператоров в сфере выездного туризма, совокупная финансовая защита туриста может составить всего 829 руб. на человека. В этой связи действующая система финансовых гарантий в целом требует пересмотра», — говорится в подготовленном Ростуризмом документе.

В ведомстве считают, что наиболее эффективным инструментом, гарантирующим компенсацию убытков потребителям в случае банкротства поставщиков услуг, является создание единого компенсационного «фонда», формируемого за счет взносов субъектов предпринимательства. По его данным, такой подход успешно реализуется в России в сфере страхования вкладов в банках и участия граждан в долевом строительстве, а в сфере туризма – за рубежом (например, в Великобритании и Северной Ирландии (система ATOL), а также Германии (Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF).

«В этой связи, в рамках разработки проекта нового Федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации» в качестве механизма имущественной защиты прав туристов Ростуризмом предлагается создание «специального фонда», формируемого за счет взносов туроператоров, рассчитываемых исходя из количества туристов, отправленных туроператором в отчетном периоде на отдых, что позволит установить единый подход к определению финансовых гарантий. При этом целесообразно предусмотреть возможность участия в формировании «фонда» как туроператоров в сфере выездного туризма, так и туроператоров в сфере внутреннего туризма», — говорится в предложениях ведомства.

В Ростуризме отмечают, что за счет средств фонда будут обеспечиваться оказание экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом, по их возврату, а также возмещение туристам реального ущерба в результате прекращения деятельности туроператором. «Применительно к возмещению реального ущерба целесообразно установление лимита выплаты на одного туриста, соответствующей средней стоимости туристского продукта. Установление лимита выплат позволит определить «достаточность» «фонда». Подход к установлению лимита выплаты поддержан Банком России, а также Всероссийским союзом страховщиков», — подчеркивается в документе.

Ведомство также предлагает компенсировать туристам реальный ущерб сверх выплат из «фонда» за счет механизмов добровольного страхования.

«При этом в качестве альтернативного способа финансовых гарантий целесообразно установить возможность использования счетов эскроу для осуществления расчетов по договорам о реализации туристского продукта, что позволит обеспечить возврат туристам уплаченных денежных средств в случае неоказания услуг. В Российской Федерации законодательно такая возможность предусмотрена в сфере участия граждан в долевом строительстве», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в середине ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил руководителям Ростуризма, Минфина и Минэкономразвития проработать вопрос повышения эффективности механизмов возмещения убытков, возникающих у туристов при банкротствах туроператоров, в связи с остановкой деятельности пяти юрлиц туроператора «Музенидис Трэвел». В результате пострадали 27 тыс. туристов, которым туроператор не оказал оплаченных услуг на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Объем компенсаций, которые будут им выплачены страховой компанией и из фонда персональной ответственности туроператора, не превысит 85 млн рублей. В результате каждый турист получит не более 5-13% от стоимости тура.