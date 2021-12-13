«До закрытия авиасообщения в 2015 году в течение года Египет посещали 3,5-4 млн туристов. Мы рассчитываем, что к концу 2023 года турпоток из России вернется к отметке в 3,5-4 млн. Важно отметить, что Египет – это круглогодичное направление. Это не Турция, не Греция, у которых пляжный сезон длится 5-6 месяцев. Кроме того, климат в Египте более сухой, в отличие от Турции, поэтому летняя жара переносится намного легче», — рассказал он.

Как отметил Йилдирим, правительство Египта активно поддерживает отрасль и выделяет средства для реновации и подготовки отелей к следующему сезону. Также оно помогало и в самые трудные моменты пандемии: выделяло субсидии для выплаты зарплат сотрудникам отелей во время приостановки работы, а также средства для поддержки гостиниц.

По данным Погранслужбы РФ, Египет за три квартала 2021 года посетили 214,3 тыс. российских туристов. Общий въезд из России за этот период составил 272,3 тыс. человек.

Регулярные рейсы из России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх были возобновлены 9 августа, спустя почти шесть лет после запрета авиасообщения. В середине октября оперштаб правительства принял принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России. После этого туроператоры смогли развернуть массовые чартерные программы на курорты Красного моря.