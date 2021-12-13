Относительно ноября 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 124%.

На внутренних линиях обслужено 1,6 млн человек, на международных — 920 тыс.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020-му): внутренними рейсами отправлено 20,1 млн пассажиров, за рубеж — 8,2 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-ноябре стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, федеральными — Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.