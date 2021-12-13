"Сняли с повестки дня рассмотрение законопроекта на совете думы. Будем предлагать, чтобы 16 декабря законопроект о QR-кодах на транспорте не рассматривался в первом чтении. Продолжим над ним работу", — сказал Москвичев журналистам в пятницу.

Нужно проследить, чтобы "система не давала сбоя", а граждане не чувствовали неудобств, например, при покупке билета, отметил он.

На уточняющий вопрос, может ли законопроект быть принят в следующем году, Москвичев ответил: "Мы не ставим перед собой даты и таких задач".

В Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов — на транспорте и в общественных местах.

Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Снят же с рассмотрения, по заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). Этот законопроект предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.