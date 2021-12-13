"К несчастью, заражение "омикроном" может потребовать госпитализации, и к несчастью один человек с "омикроном" скончался", — приводит канал его слова.

Это — первый зафиксированный медиками случай смерти человека в Великобритании от последствий заражения "омикроном", отмечают западные СМИ.

Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид подтвердил, что порядка 10 британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса, госпитализированы. Джавид отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.