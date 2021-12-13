"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 13 декабря до 18:00 14 декабря в горах КБР лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий", — говорится в сообщении.

Снежные лавины могут стать причиной повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, перекрытия автомобильных дорог, мостов, тоннелей, находящихся в районах схода снежных. ГУ МЧС России по КБР рекомендовало отдыхающим не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также кататься только на размеченных и разрешенных трассах.