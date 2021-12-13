"Текущий год мы планируем завершить с результатом не менее 650 тыс. перевезенных пассажиров, что, я считаю, хороший показатель, учитывая, что отрасль еще не полностью восстановилась", — сказал Парфененко в интервью корпоративной газете "Вести КАМАЗа".

В доковидном 2019 году "Бегишево" обслужил 782,5 тыс. пассажиров, в 2020 году — 428,8 тыс. пассажиров. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток аэропорта может снизиться на 16,9% по сравнению с показателем 2019 года и вырасти в 1,5 раза к 2020 году.

Парфененко сообщил, что в настоящее время разрабатывается проект реконструкции взлетно-посадочной полосы. "Она будет расширена с 42 до 45 метров, а длина увеличится с 2,499 тыс. до 2,902 тыс. метров", — сказал он.

По его словам, главным объектом в работе по модернизации "Бегишево" является строительство нового трехэтажного терминала международных воздушных линий площадью более 8,5 тыс. кв. метров. "Предварительный срок ввода нового терминала в эксплуатацию — декабрь 2022 года", — отметил глава аэропорта.

АО "Аэропорт "Бегишево" — 100%-ная "дочка" ПАО "КАМАЗ", расположен в закамской зоне Татарстана между городами Набережные Челны и Нижнекамск.