По его словам, такое решение принято в понедельник на очередном заседании оперативного штаба.

"Запретить с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, говорится в распоряжении правительства", — сказал Максимов.

В регионе за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрирован 231 новый случай заболевания COVID-19. На предыдущей неделе этот показатель составлял 232 случая. Больше всего заражений выявлено в Майминском районе, рост также зафиксирован в Горно-Алтайске.

При этом оперштаб разрешил проведение муниципальных предновогодних ярмарок на открытом воздухе со строгим соблюдением всех санитарных норм и ограничений.

Всего в Республике Алтай за период пандемии коронавирус подтвержден у 24 тыс. 799 жителей. При этом в регионе вакцинированы 98 тыс. 780 человек, 90 тыс. 788 из них — полностью.