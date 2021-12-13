"Работы проведут в рамках туристско-рекреационного кластера "Псковский". Основная цель реконструкции — полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста и приведение его в нормативное состояние. В ходе работ будут устранены дефекты и восстановлены элементы сооружения", — отмечается в сообщении.

Подрядная организация — ООО "Строительная компания "Балтийский берег" — полностью демонтирует существующий мост. Затем будут сооружены четыре железобетонные опоры (две береговых и две промежуточных), пролетное строение, мостовое полотно. На проезжей части уложат новое дорожное покрытие.

Длина искусственного сооружения составит 64 метра, проезжая часть будет иметь четыре полосы движения и ограждена железобетонным парапетом. Для пешеходов будут сделаны тротуары с каждой стороны моста шириной по 2 метра. Перильное ограждение будет выполнено из чугунных решеток.

Кроме того, будут сделаны лестницы, лифт для маломобильных граждан, подсветка сооружения и другие виды работ. В завершение нанесут разметку термопластиком, установят дорожные знаки.

"Мост придется закрыть на ремонт на 6-7 месяцев. Сейчас городские власти прорабатывают схему организации дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для горожан", — цитирует пресс-служба главу администрации Пскова Бориса Елкина.

Срок окончания работ — 31 июля 2023 года. Основные работы планируется произвести в 2022 году.

Реконструкция моста стала возможна благодаря выделению дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ в 2021 году.

Троицкий мост или Советский мост — мост через реку Пскова в Пскове. Соединяет центральную часть города с городским районом Запсковье.

Мост, существовавший на этом месте с XIV века, назывался Запсковским, Великим или Высоким. Построенный в 1849 г. деревянный мост получил неофициальное название Американского, так как имел конструкцию решетчатой системы американского инженера Тауна. 20 марта 1902 года мост получил официальное название Троицкий. 12 октября 1925 года решением Псковского губисполкома он был переименован в Советский мост. Разрушен в годы Великой Отечественной войны и затем восстановлен. Заменен на новый железобетонный мост 28 декабря 1950 года. В 1990-е годы в обиходе ему было возвращено прежнее название Троицкий мост, тогда как официальное название остается прежним.

В 2018 году мост был признан нуждающимся в капитальном ремонте или реконструкции.