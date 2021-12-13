"Такое решение принято руководством региона — для решения национальных задач и развития Среднего Урала за счет привлечения новых ресурсов и инвестиций. Департамент (по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области — ИФ) начнет функционировать с 1 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин отметил, что с началом реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", то есть с начала 2022 года, круг полномочий субъекта РФ в сфере туризма значительно расширится.

По его словам, новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нового нацпроекта, в том числе на увеличение количества приезжающих в регион гостей, внедрение цифровых решений, повышение безопасности и уровня комфорта. Кроме того, департамент будет прорабатывать создание новых маршрутов для туристов и туристических продуктов, а также увеличение числа занятых в данной сфере граждан.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 миллионов туристов ежегодно, в три раза больше чем сейчас", — приводятся в сообщении слова Ионина.

Развитие туризма и индустрии гостеприимства также окажет позитивное влияние и на благополучие жителей области, отметил он. "Это инвестиции, дополнительные возможности для малого бизнеса, создание качественно новой инфраструктуры", — пояснили в департаменте со ссылкой на замгубернатора.

Также департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области будет заниматься аккредитацией гидов и поддерживать приоритетные направления развития — социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм.

Предполагается, что новый орган будет сформирован благодаря перераспределению кадров областного министерства инвестиций и развития и Центра развития туризма Свердловской области.

Как сообщалось, ранее министр инвестиций и развития области Виктория Казакова отмечала, что регион намерен развивать туристическую инфраструктуру, в том числе через новый нацпроект. По ее словам, проблема состояния туристической инфраструктуры существует и характерна не только для Свердловской области. Решать вопрос необходимо в масштабах страны, подчеркивала глава ведомства.