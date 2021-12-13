В 2022 году отремонтируют 20 км автодорог "Малоярославец-Боровск" в Малоярославецком и Боровском районах и "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" в Тарусском районе, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дороги будут приводить в порядок для улучшения транспортной доступности туристических кластеров.

Как сообщалось ранее, власти региона рассчитывают развивать старинные города Таруса и Боровск с помощью инфраструктурных кредитов. Губернатор области Владислав Шапша заявил, что они, "по сути, стали частью "Золотого кольца". Эти малые города были упомянуты президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания к Федеральному собранию в апреле 2021 года.