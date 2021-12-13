В ходе общения со СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле, что зарубежные страны поступят аналогичным образом и будут выдавать сертификаты о вакцинации привитым "Спутником V", и означает ли соответствующее решение России признание иностранных вакцин.

"Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат", — сказал Песков.

Говоря о решении РФ, он пояснил, что будет фиксироваться наличие антител. "На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая такая диагностическая система", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил: "Поэтому это, скорее, признание наличия антител, не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается".