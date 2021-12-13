"Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать от негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения", — пояснил Песков.

Вместе с тем он отметил, что "так или иначе работа (над документом) будет продолжаться". "Единая Россия" и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе", — пояснил Песков.

"Партия ("Единая Россия") в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию", — отметил Песков.

По его словам, президент РФ с самого начала занимал позицию, согласно которой "интересы людей должны быть абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".

"Нам также хорошо известно, что с самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию. "Единая Россия" в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом погружались в детали", — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, планирует ли Путин предложить свои изменения к документу, Песков сказал: "Документ очень сложный, технологически, логистически. Он требует очень скрупулезной проработки, которая сейчас будет продолжаться". "Сначала нужно дождаться работы экспертов, профильных комитетов, фракции "Единая Россия", правительства", — отметил пресс-секретарь президента.