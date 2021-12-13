"Изменения показателей загрузки будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, и мы надеемся на ее улучшение", — цитирует директора комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарью Санникову пресс-служба.

Некоторые мероприятия новогодней программы уже известны. Например, с 14 декабря по 10 января в музее-заповеднике "Казанский Кремль" пройдут театрализованные представления и новогодние экскурсии с участием Деда мороза и снегурочки, игры, квесты, мастер-классы, творческие занятия и многое другое. А в выставочном центре "Эрмитаж-Казань" 17 декабря откроется новогодняя выставка "Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков" из коллекции музея "Собрание" Москвы.

С 3 по 4 января в комплексе "Туган авылым" пройдет ярмарка "Татар фаер" с изделиями ремесленников и продукцией фермерских хозяйств. Также в январе стартует седьмой сезон красочного фольклорного театрализованного шоу "Казан", действие которого перенесет гостей в мир древних татарских сказок. А для детей шоу-программу подготовили Дом занимательной науки и техники, театр кукол "Экият".

Кроме того, в Казани в этом году появятся новые стилизованные локации, например, напротив Дворца земледельцев установили необычную новогоднюю елку.