В настоящее время российские туристы могут посетить с карантином или сертификатом вакцинации от коронавируса небольшое число стран Евросоюза, среди них – Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Словения, Хорватия, Норвегия, Эстония, а также Кипр (оформляется про-виза).

Так, визовые центры Австрии 21-23 декабря объявили последними днями приема в региональных ВЦ, в зависимости от транзитного времени до ВЦ Москвы. Столица завершит прием документов на визу 24 декабря.

С 27 по 30 декабря визовый центр Москвы работает только на отправку готовых паспортов. Региональные ВЦ закрыты. C 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года все ВЦ Австрии будут закрыты.

Визовые центры страны возобновят работу с 10 января 2022 года.

Визовые центры Венгрии в Москве и Санкт-Петербурге будут закрыты с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. С 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно не работают ВЦ Венгрии в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске.

Визовый центр Греции в Москве объявил последним днем подачи документов и заявлений 22 декабря. С 23 по 30 декабря ВЦ в Москве будет открыт только по вопросам консультирования заявителей.

Региональные визовые центры Греции также изменили график работы: после последнего дня подачи заявлений офисы будут работать только на выдачу паспортов.

Подать документы на визу в ВЦ Греции во Пскове можно до 13 декабря включительно, 20 и 27 декабря будет осуществляться только выдача паспортов. ВЦ Мурманска и Петрозаводска принимают заявления до 15 декабря. Последний день приема документов в ВЦ Калининграда, Новосибирска и Омска – 17 декабря, Архангельска – 20 декабря. Также 20 декабря последний день приема документов в ВЦ Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Уфы и Воронежа.

Последний день приема документов в ВЦ Санкт-Петербурга – 22 декабря. С 23 декабря по 30 декабря ВЦ будет открыт только для выдачи паспортов. Последний день приема документов в Новороссийске – 28 декабря, выдача паспортов будет осуществляться до 30 декабря.

Визовые центры Краснодара, Пятигорска, Ростова-на-Дону будут принимать документы на визу в Грецию до 27 декабря включительно. С 28 по 30 декабря ВЦ Краснодара и Ростова будут открыты только на выдачу паспортов. Визовый центр в Пятигорске будет открыт только по вопросам консультирования заявителей.

Визовый центр Греции в Москве будет работать по субботам, 11 и 18 декабря, а также 15, 22 и 29 января 2022 года, с 9:00 до 16:00 по записи для подачи документов в VIP-зале. Стоимость услуги составляет 70 евро за одно заявление в дополнении к основным сборам.

Все визовые центры Греции в РФ будут закрыты в период с 31 декабря по 7 января 2022 года. Кроме того, с 15 ноября визовый центр Греции в Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Уфе принимает заявления на получение национальной визы (долгосрочная типа D) по предварительной записи.

Визовый центр Дании в Москве будет закрыт с 23 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Визовые центры в регионах будут закрыты с 21 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Все визовые центры Польши будут закрыты с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Как сообщает АТОР, график работы визового центров Словении в декабре (с учетом праздников) появится в ближайшее время.

Подача заявления на срочное рассмотрение (срок рассмотрения 3 рабочих дня с момента поступления документов в посольство) возможна только для граждан РФ в визовом центре Словении в Москве за 4 рабочих дня до даты вылета (включая день подачи) при условии предоставления подтверждающих срочность документов.

Визовый центр Словакии в Москве будет работать в соответствии с текущим графиком по 28 декабря. Офисы открыты по понедельникам с 09:00 до 14:00 во Владивостоке, Иркутске, Казани, Краснодаре. Красноярске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. ВЦ Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска и Саратова работают в то же время, но с понедельника по среду.

29 декабря 2021 года заявление будут приниматься до 12:00.

Региональные визовые центры, относящиеся к консульскому округу Москвы, будут работать в соответствии с текущим графиком по 29 декабря 2021 года.

С 30 декабря 2021 по 9 января 2022 — нерабочие дни. С 10 января 2022 года визовые центры возобновят работу.

Визовые центры Финляндии в РФ будут закрыты 24 и 31 декабря.

В ВЦ Финляндии в Москве напомнили, что в соответствии с Шенгенским визовым кодексом при подаче заявления на визу каждый заявитель должен иметь действующую туристическую страховку, покрывающую любые расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, неотложной медицинской помощью, включая случаи, связанные с коронавирусом. Сумма покрытия таких расходов должна быть не менее 30 тыс. евро.

График работы ВЦ Хорватии в декабре (с учетом праздников) появится в ближайшее время. С 3 декабря граждане РФ могут подать заявление на долгосрочную в Хорватию (тип D) в визовых центрах.

Все визовые центры Чехии с 1 по 9 января 2022 года закрыты для приема и выдачи заявлений. С 10 января 2022 года ВЦ возобновят работу в обычном режиме.

Визовый центр Франции в Москве 31 декабря 2021 открыт с 9:00 до 14:00. Офис не будет работать с 1 по 9 января 2022 года. Все региональные визовые центры закрыты с 31 декабря по 9 января.

Последний день подачи документов в ВЦ Швейцарии – 22 декабря. Заявки, поданные 23 декабря или позже, будут рассмотрены после 9 января 2022 года.