"В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы! Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом", — говорится в сообщении.

В планетарии отметили, что Геминиды — это метеорный поток-гигант, действующий каждый год в первой половине декабря. По своей масштабности он превосходит остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

Отмечается, что при ясной погоде яркие метеоры Геминид будут видны на всей территории России, но в этом году Луна, близкая к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, помешает наблюдениям.

Наибольшую высоту над южным горизонтом область вылета метеоров Геминид набирает около 2 часов ночи.