По его словам, музей будет построен в несколько уровней.
"На нижнем уровне музея расположатся фондохранилище и реставрационный центр. Этажом выше разместят творческий музейно-просветительский центр, а также служебно-бытовые помещения", — пояснил Волков.
Он подчеркнул, что выставочные залы расположатся в "облаке" музея. "Здесь запланированы галереи частных коллекций, современного искусства, классического искусства и зал Славы Севастополя", — добавил Волков.
При этом, по его словам, форма здания музейного комплекса интегрирована в окружающую среду и становится как бы продолжением динамической формы строящегося рядом Театра оперы и балета.
Напомним, музейный комплекс строится в составе одного из четырех федеральных культурных кластеров (Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь). Здесь возводятся Театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, Мемориальный комплекс, а также дом для артистов и преподавателей. Общая площадь застройки составляет порядка 50 га.