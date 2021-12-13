"Основная часть здания музейного комплекса — "экспозиционное облако" — словно парит над площадью, формируя открытое пространство под ним. Отсюда открывается захватывающий вид на Севастополь, культурный кластер и Севастопольскую бухту", — рассказал Волков.

По его словам, музей будет построен в несколько уровней.

"На нижнем уровне музея расположатся фондохранилище и реставрационный центр. Этажом выше разместят творческий музейно-просветительский центр, а также служебно-бытовые помещения", — пояснил Волков.

Он подчеркнул, что выставочные залы расположатся в "облаке" музея. "Здесь запланированы галереи частных коллекций, современного искусства, классического искусства и зал Славы Севастополя", — добавил Волков.

При этом, по его словам, форма здания музейного комплекса интегрирована в окружающую среду и становится как бы продолжением динамической формы строящегося рядом Театра оперы и балета.

Напомним, музейный комплекс строится в составе одного из четырех федеральных культурных кластеров (Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь). Здесь возводятся Театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, Мемориальный комплекс, а также дом для артистов и преподавателей. Общая площадь застройки составляет порядка 50 га.