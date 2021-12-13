«По оценкам большинства участников гостинично-туристической отрасли и региональных экспертов, программа показала высокую социально-экономическую эффективность и существенно поддержала региональные экономики. За счет ее реализации регионы получили суммарно около 70 млрд рублей прямого и косвенного эффекта в период низкого туристического сезона. Не менее 50% туристов, воспользовавшихся кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря программе. Она также повысила спрос на непляжные направления и типы путешествий – экотуризм, активный отдых, круизы, культурно-познавательные поездки и др. Более востребованными стали такие направления, как Дальний Восток, Сибирь, Русский Север и Арктика, ранее недоступные из-за высокой стоимости. Рост популярности составил от 5 до 40% в зависимости от региона», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что программа позволила повысить загрузку отелей и поддержать рабочие места в низкий туристический сезон, когда инфраструктура простаивает. Кроме того, она поддержала малый и средний бизнес: объем продаж многих участников за период действия акции (176 дней) был равен годовому обороту этих предприятий.

«Программа также перезапустила круизный туризм по основным морским и речным маршрутам России. По оценкам компаний, спрос на круизные туры вырос на 30% по сравнению с допандемийными значениями, в связи с чем были запущены дополнительные маршруты и расширен сезон навигации», — добавили в Ростуризме.

По данным ведомства, в среднем, на каждую транзакцию в рамках программы приходилось 2,2 человека, 25% из которых – дети.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

18 января стартуют продажи в рамках нового этапа программы, который продлится до 12 апреля. Отправиться в поездки можно будет до 30 апреля, в речные круизы – до 1 июня. Условия остаются прежними: кешбэк составит 20% от стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей.