"Они (привитые за рубежом Sputnik V граждане РФ) смогут, приехав или находясь здесь (в России), сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев", — сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник.

Такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства, добавила она.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода", — отметила вице-премьер.

При этом Голикова подчеркнула, что Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если эти переговоры увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими.

"При этом я хочу обратить внимание, что мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов — у них это "санитарные, зеленые" — у нас это сертификат о вакцинации. И о соответствующем взаимном признании естественно тоже может осуществляться беспрепятственное передвижение и регистрация", — сказала Голикова.