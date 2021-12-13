"Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Я хочу сказать: ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом нужно сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем. И помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости", — сказала Голикова.

По ее словам, "ровно это и осуществляли субъекты РФ, проводя сейчас и в тот период, когда был подъем, соответствующий комплекс ограничительных мер".

"Речь идет об уже существующих и установленных президентом страны праве руководителей субъектов страны РФ, не останавливая полностью экономическую и социальную жизнь в регионе, сохраняя и защищая здоровья граждан, обеспечивая стабильность работы медицинской системы, не останавливать жизнь в регионе. Как это было в первые дни пандемии, когда были введены жесткие ограничения", — пояснила Голикова.

"Вы спросите: а зачем тогда принимать закон? Дело в том, что мы почти за два года имеем соответствующий опыт работы и видим, что складываются такие ситуации, когда различные регионы в организации своей деятельности принимают различные решения, зачастую приводящие к ограничениям прав граждан. Поэтому мы и приняли такое решение, чтобы предложить регионам единый порядок применения отдельных норм, при этом сохраняя за ними право реагировать на эпидемиологическую ситуацию", — рассказала вице-премьер.

Она также отметила, что журналисты и депутаты этот законопроект часто называют "о QR-кодах".

"Я просто хочу сказать, что законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что на территории РФ используется единые документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе", — сказала Голикова.

"А штриховой код внутри него — это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации, о которой я сейчас сказала", — уточнила она.

Она добавила, что будут установлены два способа использования и получения этого документа — "это уже привычные всем Госуслуги и многофункциональные центры".

"Также для обеспечения доступности предоставляется право регионам установить перечень организаций, которые вправе доставлять этот документ до граждан, проживающих в отдаленном пункте конкретного региона", — заключила Голикова.