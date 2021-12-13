"Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год", — сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

Также Голикова сообщила, что гражданам, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают и знают, что у них есть антитела, им будет предложено сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода.

Голикова отметила, что так как установить, когда переболели граждане, не сдавшие ПЦР-тест и не обращавшиеся в медорганизации, нельзя, документы будут им выдавать на полгода.

Кроме того, по словам вице-премьера, справки не будут выдаваться тем, кто получил положительный ПЦР до 1 января 2021 года: "учитывая все рекомендации и наших экспертов, и зарубежных экспертов мы пришли к выводу, что все данные о положительных ПЦР-тестах, которые были до 1 января 2021 года уже значения не имеют, поскольку прошел год, и по рекомендациям после года после болезни уже точно нужно проходить вакцинацию соответствующими препаратами".