"Для граждан, которые имеют медотвод или будут иметь медотвод (от вакцинации от коронавируса), предполагается получение ПЦР-теста. Его сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте", — сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который будет представлен уже в декабре и разослан в регионы.