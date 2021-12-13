"На сегодняшний день из ЮАР прибыло 177 граждан. Рейсы нами жестко проверяются, отслеживаются (...) Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

Она отметила, что риск завоза нового штамма в Россию продолжает распространяться.

Таким образом, по словам Голиковой, новый штамм выявлен у 10% вернувшихся из ЮАР, что косвенно свидетельствует "о высокой контагиозности и возможном распространении, имея ввиду не тех граждан, которых мы изолировали при приезде в РФ, а имея в виду те трансграничные перемещения, которые существуют".

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.