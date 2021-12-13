Чудновский добавил, что в январе 2022 года "Аэропорты регионов" объявят конкурс на отделку и обустройство инженерной системы строящегося аэровокзального комплекса.
"Тем самым мы попробуем усилиться, запараллелить работы и на втором этапе догнать отставание, которое сейчас есть", — сказал гендиректор управляющей компании.
Он отметил, что помощь правительства России не требуется.
АО УК "Аэропорты Регионов" является инвестором реконструкции аэропорта Петропавловска-Камчатского.
Генеральным подрядчиком строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Елизово" в октябре 2020 года было определено АО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса Агаларова). По контракту окончание работ было запланировано на 2023 год.
Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов превысит 40 тыс. кв. м. В его состав также войдет гостиница, административное здание и здание инженерного блока.
По данным правительства Камчатского края, общий объем выполненных строительных работ составляет 18%.
Аэропорт "Елизово" является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. Аэропорт на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (входит в "Аэропорты регионов"), еще 50% принадлежит Камчатскому краю — напрямую и через АО "Корпорация развития Камчатского края".