"У нас по плану был ноябрь 2023 года. Сегодня мы видим, это февраль 2024 года. Дальше мы не видим возможности сдвигаться, будем делать все, чтобы остаться в этих сроках", — сообщил Чудновский представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу на совещании в понедельник.

Чудновский добавил, что в январе 2022 года "Аэропорты регионов" объявят конкурс на отделку и обустройство инженерной системы строящегося аэровокзального комплекса.

"Тем самым мы попробуем усилиться, запараллелить работы и на втором этапе догнать отставание, которое сейчас есть", — сказал гендиректор управляющей компании.

Он отметил, что помощь правительства России не требуется.

АО УК "Аэропорты Регионов" является инвестором реконструкции аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Генеральным подрядчиком строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Елизово" в октябре 2020 года было определено АО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса Агаларова). По контракту окончание работ было запланировано на 2023 год.

Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов превысит 40 тыс. кв. м. В его состав также войдет гостиница, административное здание и здание инженерного блока.

По данным правительства Камчатского края, общий объем выполненных строительных работ составляет 18%.

Аэропорт "Елизово" является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. Аэропорт на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (входит в "Аэропорты регионов"), еще 50% принадлежит Камчатскому краю — напрямую и через АО "Корпорация развития Камчатского края".