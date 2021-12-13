"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрение этого законопроекта", — написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Спикер Госдумы отметил, что "решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", — написал Володин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы".

Также президент отметил, "что необходимо изучить "самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей", "действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем" для наших граждан", написал Володин.

Вместе с тем в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов — не только на транспорте, но также и в общественных местах.

Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Снят же с рассмотрения, по заявлению Володина, будет второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.