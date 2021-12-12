В новом графике на 2021/2022 годы, который вводится на год на всей сети железных дорог РФ с 0:00 мск 12 декабря, количество поездов категорий "Скорый", "Скоростной" и "Высокоскоростной" увеличится с 420 до 425 составов и составит 69,7% от общего числа, говорится в сообщении компании. В частности, число высокоскоростных поездов на участке Москва — Санкт-Петербург вырастет в 2022 году с 15 до 18 пар.

География курсирования двухэтажных составов будет расширена до 21 маршрута, на котором будет задействовано 30 пар поездов (было 22 пары на 15 маршрутах).

Всего на сети в новом графике будут курсировать 610 пар поездов дальнего следования (в действующем графике — 596 пар), отмечает монополия.

Также впервые в истории ОАО "РЖД" утвердило план организации туристических перевозок. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня, большие круизные программы и специальные новогодние туристические маршруты. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года, отмечают РЖД.