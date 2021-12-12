В нем отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента.

3 декабря сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

Источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что накануне один из самолетов-разведчиков хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив — Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", — сказал собеседник агентства, добавив, что самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.