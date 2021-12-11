Там отметили, что на борту находились 174 пассажира. Службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании обеспечили штатную высадку пассажиров и выгрузку багажа.

"Авиакомпания обеспечила оперативную замену воздушного судна на резервное, 163 пассажира переоформлены на следующий рейс. На данный момент происходит подготовка воздушного судна к полету, в ближайшее время планируется вылет рейса по маршруту "Москва-Краснодар", — отметили в "Шереметьево".

Отмечается, что аэропорт продолжает работу в плановом режиме, обеспечивая штатное обслуживание пассажиров и воздушных судов.

Ранее в субботу представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила журналистам, что "причины произошедшего поручено установить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования".

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.