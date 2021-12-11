В департаменте попросили водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.