"В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час", — сказал Ликсутов, слова которого привели в субботу в департаменте транспорта столицы.
В департаменте попросили водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам.
Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.