В ходе опроса выяснилось, что желание продлить период отдыха на Новый год уменьшается с ростом доходов. Среди россиян, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, устроить себе такой отдых хотят 12% респондентов, среди опрошенных с зарплатой в пределах 50 тысяч — 79 тысяч рублей эта доля составляет 9%, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей ежемесячно — 8%.

По данным SuperJob.ru, подавляющее большинство россиян (80%) не собираются добавлять отгулы или отпускные дни к новогодним выходным, 11% сограждан или каждый девятый пока не приняли окончательное решение по этому поводу.

Опрос был проведен 7-10 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и работающих по фиксированному графику, в 370 населённых пунктах РФ всех федеральных округов.