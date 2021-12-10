«Мы хотим продвигать более бережное отношение к животным и с этой целью будем искоренять бешенство, пресекать торговлю мясом кошек и собак. Кроме того, наша задача – сделать город первым направлением для туризма», — заявил вице-мэр Хойана Нгуен Хунг.

Хойан – исторический торговый порт в центральном Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. В городе хорошо сохранилась историческая застройка, а за обилие каналов с плывущими по ним лодками и катерами в центральной части его называют вьетнамской Венецией. Хойан внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО.

«Поедание мяса собак – традиционный обычай во Вьетнаме, некоторые люди верят, что это приносит удачу. В то же время, по мере роста доходов населения и появления все большего числа домашних животных, потребление собачьего мяса сокращается. Как показал недавний опрос, лишь 6,3% вьетнамцев едят такое мясо, 88% жителей страны выступают за запрет этой практики», — пишет издание.

В 2018 году власти Ханоя призвали население отказаться от потребления собачатины, мотивируя это тем, что это наносит ущерб репутации столицы страны и приводит к случаям заражения бешенством.