"Увлечение скандинавской ходьбой на Кавминводах набирает обороты. Этот любительский спорт становится более популярным у жителей и гостей курортного региона. И прежде всего потому, что поклонники северной ходьбы здесь предложили совместить прогулки с экскурсиями по старинным маршрутам оздоровительных терренкуров", — говорится в сообщении.

В 2022 году любители активного отдыха из разных регионов страны встретятся в столице Северо-Кавказского федерального округа на серии фестивалей по северной ходьбе, где протестируют новые горные маршруты и посоревнуются в мастерстве.

В частности, 28 — 29 мая пройдет первый: Открытый кубок Кавминвод по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС". 20 — 21 августа — "Пятигорская миля. КAVKAZ-NORDIС". 15 — 16 октября второй "Открытый кубок Кавминвод по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС".

"Предстоящая серия фестивалей северной ходьбы на Кавказе — безусловно, новая яркая страница в развитии нашего уникального вида физической активности", — приводятся в сообщении слова президента Российской Федерации Северной ходьбы Сергея Мещерякова.

В свою очередь директор Центра проектных инициатив "Новая территория" Тамара Шалдырван отметила, что Кавминводы идеальная территория для занятий северной ходьбой, и туристы должны ехать сюда не только за бальнеолечением, но и за возможностью потренироваться, прокачать тело правильными нагрузками.

"Фактически, мы объявляем следующий 2022-ой годом северной ходьбы на Северном Кавказе", — подчеркнула она.

Фестивали пройдут при поддержке Российской Федерации Северной ходьбы (РФХС), администрации города Пятигорска. Организатор — Автономная некоммерческая организация "Центр проектных инициатив "Новая территория" и клуб северной ходьбы КAVKAZ-NORDIС.