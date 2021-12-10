Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам самолетах Airbus A320-200 вместимостью 180 кресел.

В компании отмечают, что Ереван традиционно считается одним из самых популярных зарубежных направлений из краснодарского аэропорта.

"Города традиционно связывают тесные экономические и культурные взаимоотношения. Также, у жителей Кубани вызывает интерес растущий туристический потенциал Армении, особенно в условиях периодических карантинных мер в большинстве стран мира. Рейс FlyOne Armenia, запущенный в преддверии Нового года, откроет для жителей края дополнительную возможность провести каникулы среди достопримечательностей Еревана и окрестностей", — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день рейсы по маршруту Краснодар-Ереван выполняют авиакомпании Red Wings, NordWind, "Ираэро", следует из информации на сайте аэропорта.

Авиакомпания FlyOne основана в 2016 году. Перевозчик является одним из лидеров авиационного рынка Молдавии. Маршрутная сеть включает 14 направлений. Флот FlyOne состоит из A319 и A320.

FlyOne Armenia 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора.

"Международный аэропорт Краснодар" совместно с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). В 2020 году аэропорт Краснодара сократил пассажиропоток на 34% — до 3,084 млн человек. По итогам 2021 года аэропорт рассчитывает обслужить рекордные 5 млн пассажиров.