Гранты предусмотрены на проведение научных исследований по изучению природных лечебных ресурсов Алтайского края, разработке методик их применения и сохранения, выявлению перспективных территорий для развития санаторно-курортной отрасли региона.

Два проекта представили ученые Алтайского государственного медицинского университета. Они предлагают разработать стоматологический гель из продукции пантового мараловодства, который будет применяться для профилактики и лечения заболеваний пародонта в санаторно-курортных организациях. Актуальность исследования, по мнению авторов, вызвана высокой распространенностью заболевания, которая в некоторых возрастных группах взрослого населения достигает 100%.

Второй проект направлен на внедрение методик восстановления репродуктивного потенциала женщин после поздних самопроизвольных выкидышей на санаторно-курортном этапе реабилитации.

Также грантовую поддержку получит научное исследование детского здоровья при воздействии бальнеофакторов курорта Белокурихи. Проект разработали специалисты детского санатория "Белокуриха" имени В.В.Петраковой Министерства здравоохранения России.

На реализацию трех проектов-победителей будет выделено 600 тысяч рублей.