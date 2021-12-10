Согласно данным Минздрава, этот штамм выявлен у трех человек в провинции Лимасол. Все они недавно вернулись из-за рубежа.

При этом отмечается, что ни в одном из этих трех случаев госпитализация пока не потребовалась.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За время пандемии на Кипре зафиксировали 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 600 человек скончались впоследствии COVID-19.