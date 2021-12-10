В сообщении аэропорта говорится, что он столкнулся с большим количеством отмен со стороны бизнес-клиентов, обеспокоенных риском остаться за рубежом в случае положительных тестов на COVID-19.

Руководство аэропорта призвало власти отменить ограничения "так скоро, когда это станет безопасным", и позволить гражданам Великобритании, прибывающим из стран, которые входят в "красный список", самоизолироваться дома, чтобы провести рождественские праздники в своей стране.

Аэропорт также сообщил о росте количества пассажиров в ноябре. В течение прошлого месяца рейсы через Хитроу осуществили 3 млн пассажиров по сравнению с 747 тыс. за аналогичный период годом ранее. Общее количество пассажиров за 11 месяцев текущего года составило 16,3 млн по сравнению с 21 млн за аналогичный период годом ранее.

В сообщении аэропорта говорится, что руководство ждет слабого начала 2022 года. Общий объем перевезенных пассажиров к концу года составит около 45 млн человек, что соответствует более половины от уровня до пандемии.

Прогноз аэропорта примерно соответствует ожиданиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), которая прогнозирует, что количество перевезенных пассажиров в мире в 2022 году составит около 60% от уровней 2019 года.

"Мы не ждем восстановления объема международных пассажирских перевозок до уровней 2019 года, как минимум, до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на путешествия (включая тестирование) на всех рынках, которые мы обслуживаем, и не исчезнет риск новых ограничений, таких, как карантин. Это, вероятно, случится только через несколько лет", — говорится в сообщении аэропорта.