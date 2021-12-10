"Сахалинский областной суд вновь запретил рубки леса в Долине туристов на участке произрастания краснокнижных растений. "Горный воздух" уже строит здесь свои объекты — дороги, подстанции, кабельные линии, и планирует построить целый элитный жилой комплекс — "Горную деревню", который может просто уничтожить важнейшее местообитание редкого и прекрасного цветка — лилии Глена", — сообщает РОО.

Экологи напомнили, что в июне 2020 "Эковахта" подала иск в городской суд Южно-Сахалинска к СТК "Горный воздух" о запрете любых рубок леса на участке Долины туристов вблизи памятника природы "Популяция кардиокринума Глена", в бассейне реки Еланька.

В августе 2020 суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. "Эковахта" подала апелляцию и 25 мая 2021 года выиграла процесс. Тогда Сахалинский областной суд своим решением запретил "Горному воздуху" рубить лес в местах произрастания краснокнижных видов на участке в 85 га, включающему планируемую "Горную деревню" и другие объекты, отмечают в РОО.

Однако ответчик оспорил это решение, и 3 августа 2021 года Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил его и направил дело на новое рассмотрение в Сахалинский областной суд. "И вот сегодня (в пятницу — ИФ), после нескольких судебных заседаний, судебная коллегия по гражданским делам вынесла свой вердикт — решение Южно-Сахалинского городского суда (первой инстанции) отменить и удовлетворить апелляционную жалобу "Эковахты Сахалина" в полном объеме", — сообщает "Эковахта".

Суд снова запретил "Горному воздуху" рубить лес в местах произрастания растений, занесенных в Красную книгу России, а администрации Южно-Сахалинска — выдавать на это разрешения, поясняют экологи.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.