Отмечается, что статус национального присваивают наиболее значимым маршрутам, а федеральная поддержка дает региону возможность продвигать путешествие по региону на уровне всей страны.

Речь идет о маршруте "НеобыЧАЙные истории земли Пермской", который позволяет пермякам и гостям региона посетить такие знаменитые достопримечательности региона, как Белогорский монастырь, Кунгурская ледяная пещера, камень Ермак. Также в этот маршрут входит и сплав по реке Сылва.

Кроме того, этот маршрут является частью федерального маршрута "Великий чайный путь", который знакомит туристов с достопримечательностями краевой столицы и Кунгура. Это направление сочетает в себе элементы как познавательного, так и гастрономического туризма.

"Турист может познакомиться с русской провинцией, традициями пермской кухни, узнать об истории чаеторговли, оценить культурное и природное богатство земли Прикамья", — отмечает пресс-служба.

По словам губернатора края Дмитрия Махонина, перед регионом стоит задача в ближайшие годы увеличить туристический поток вдвое, а также раскрыть потенциал региона для путешественников, создать качественный сервис и инфраструктуру.

"Эта работа обеспечит новые возможности для предпринимателей, создаст предпосылки для появления дополнительных рабочих мест и в целом отразится на развитии территорий", — приводятся в сообщении слова главы края.