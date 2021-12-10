«В конце ноября турфирмы получили предупреждение консульства Венгрии об ужесточении проверки документов на визы, а также о лимитах на подачу заявок в визовый центр VFS Global. В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения заработали, для некоторых компаний это 2-3 паспорта в день», — рассказала она.

По словам Тюриной, под нарушениями может иметься в виду то, что туристы используют Венгрию как транзитный пункт для поездок в другие страны. «Но хотя формально ограничения введены из-за нарушений, это может быть связано и с тем, что консульство не справляется с возросшим объемом подаваемых перед новым годом документов. Такое уже было в августе – почти сразу после начала выдачи россиянам туристических виз свободные окна для записи на подачу документов закончились, и в визовом центре это объяснили большим числом обращений», — добавила представитель РСТ.

Она подчеркнула, что ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Потом консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на рождественские и новогодние каникулы.

«В визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те, в надежде решить проблему, обращаются в турфирмы. Новогодний спрос на направлении только набирает силу и получается, что консульские ограничения буквально обрубают российский поток в Венгрию», — рассказала Тюрина.