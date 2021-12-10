Продолжительность экскурсии-квеста составит один час. За это время посетители ознакомятся с подземельем Пороховой башни, пройдут по части боевого хода Кремля и поднимутся на смотровую площадку самой высокой башни — Часовой. В конце экскурсии гостей ждут чай со сладостями и фото на память.

"Игровая форма квеста ни на секунду не повредит исторической составляющей: мы расскажем и об интересных фактах, и о загадках Кремля, над которыми ученые бьются столетиями, и о легендах, которыми овеяны эти древние стены. А если повезет, в подземельях можно будет встретить летучих мышей", — приводятся в сообщении слова заведующего музеем-филиалом "Нижегородский кремль" Степана Петушина.

Экскурсия разработана специально для обладателей "Пушкинской карты" — стоимость билета составит 1 тыс. рублей. Впоследствии программа станет доступной для всех желающих.

"Кремлевские подземелья, пожалуй, самый загадочный и манящий музейный объект в Нижнем Новгороде, доступ в который очень долго был закрыт. В этом году мы открыли круговой маршрут по кремлю и решили, что теперь можно подключить к экскурсионному пространству и подземелья", — отмечает гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

Круговой маршрут по стене главного символа Нижнего Новгорода — Нижегородского кремля — открылся в конце лета, в преддверии празднования 800-летия города.

По данным нижегородских властей, на конец ноября более 66 тыс. жителей региона стали держателями "Пушкинской карты".

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Карта именная, ее номинал составляет 3 тыс. рублей, в следующем году планируется увеличить ее объем до 5 тыс. рублей.